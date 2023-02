Gezin is verscheurd door verdriet na diefstal van knuffelhondje Jojo bij de Lidl: ‘Iedereen is gek met hem’

Waar is Jojo? Inmiddels is dit, dankzij talloze oproepen op sociale media, een vraag die half Prins Alexander in z'n greep houdt. Het koddige knuffelhondje - een maltipoo , een kruising tussen een Maltezer en een poedel - is sinds gistermiddag kwart voor vier foetsie en niemand weet waar het schattige dier met z’n onschuldige pretoogjes is gebleven. Nou niemand. Wél een man van middelbare leeftijd met een lichtblauw trainingspak, want op camerabeelden was te zien hoe zo’n type er met de viervoeter vandoor ging.

Weggelopen

Grep schakelt terug naar een klein etmaal geleden. Ze was even wat boodschapjes doen in het winkelcentrum, bij Kruidvat, Big Bazar en dus de Lidl. ,,Ik was lopend, dus echt niet van plan om een hele kar vol te halen’’, vertelt ze. ,,Wat broodjes voor morgen, dat was alles. Maar toen ik stond af te rekenen, zag ik al dat ie er niet meer was. Ik dacht: ‘O mijn god, waar is hij?’ In paniek ben ik naar buiten gerend en hem gaan roepen. Toen wist ik al dat hij was gestolen. Want Jojo loopt niet weg. Dat vindt hij eng.’’