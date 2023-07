Gezin gekidnapte kater leeft tussen hoop en vrees: ‘We zijn niet boos, maar breng alsjeblieft Lex terug’

indebuurt.nl Beachclub Royal zit al 30 jaar op Hoek van Holland: 'Mensen komen speciaal voor onze spareribs'

Echte palmbomen, witte ligbedden met azuurblauwe kussens en een buitenbar. Als je de strandtent aan het eind van de Zeekant op Hoek van Holland betreedt, lijkt het of je op Ibiza bent beland. Het is echter het mega terras van Beachclub Royal. “Op warme dagen hebben we een dj, saxofonist en zwembad.”