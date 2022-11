Gezellig! Rotterdam Centraal is al helemaal in de kerstsfeer

Sloop café De Schouw wordt met zeven maanden uitgesteld: juli laatste maand

De sloop van café De Schouw in de Witte de Withstraat wordt met zeven maanden uitgesteld. Dat maakt eigenaresse Tineke Speksnijder bekend op Facebook. In eerste instantie zou het pand in januari dichtgaan, omdat het volledig wordt vernieuwd. Nu wordt juli de laatste maand. ,,Dan is het echt afgelopen’’, schrijft ze.

14 november