Gewonde snip mag bijkomen in de vogelklas

Voorlees­hond Freddy nu ook één en al oor in biblio­theek Berkel en Rodenrijs

14:35 Voorleeshond Freddie hielp al kinderen uit Bergschenhoek meer vertrouwen in het lezen te krijgen. Dat ging zo goed, dat het beestje nu ook eens per maand in de bibliotheek van Berkel en Rodenrijs naar verhaaltjes gaat luisteren.