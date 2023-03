Gewonde bij schietpartij in woning in Capelle aan den IJssel, 43-jarige vrouw aangehouden

Rond 04.45 uur is er geschoten in de woning. Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het Team Parate Eenheid van de politie heeft ook een instap gedaan in de woning. Over de aanleiding van de schietpartij is nog niets bekend. De Forensische Opsporing doet zondagochtend onderzoek bij de woning.