Geweldsgolf in Rotterdam: in één nacht explosie en drie keer geschoten naar woningen

Met videoWeer een roerige nacht in Rotterdam met een explosie en drie keer schieten bij woningen. Een ware geweldsgolf. was enorm. De vraag is of de incidenten los van elkaar staan of dat er een link is tussen deze drie, of nog andere beschietingen.

De explosie aan de Hoge Boezem in Rotterdam-Kralingen zorgde rond 03.30 uur voor een enorme ravage. De straat lag bezaaid met brokstukken. Ook veel auto's in de omgeving zijn geraakt. Ten minste één autoruit is gesneuveld. Er zijn geen gewonden gevallen.

Volledig scherm Een door de ontploffing gesneuvelde autoruit. © MediaTV

Het explosief werd tot ontploffing gebracht voor een portiek. De deur van de portiek is daarbij in tweeën gebroken. Ook is het glas gesneuveld en het houtwerk gebroken. De politie is ter plaatse en stelde sporen, die over een lengte van zo’n vijftig meter lagen, veilig. Er bleken ook hulzen te liggen nadat er richting de woningen was geschoten.

Kogelinslagen in gevel woning

De hulp van de brandweer werd ingeroepen om onderzoek te doen naar de vele kogelinslagen vannacht bij een portiekwoning aan de Teilingerstraat in het Oude Noorden. Op de derde verdiepingen prijken kogelgaten in de gevel in een raam. Om die van dichtbij te bekijken werd de hoogwerker van de brandweer ingezet. Er zou vijftien keer zijn geschoten.

Volledig scherm Aan de Teilingerstraat werd vanuit de hoogwerker van de brandweer onderzoek gedaan naar de vele kogelinslagen. © MediaTV

In de loop van de middag werd ook een groot onderzoek gestart naar een beschoten woning aan de Voetjesstraat in de Tarwewijk. Het raam aan de voorkant op de eerste verdieping was doorzeefd met kogels. Zo'n zeven hulzen lagen op straat. De politie denkt dat ook deze woning in de nacht is beschoten, maar kreeg pas later de melding van een voorbijganger. Bewoners hadden blijkbaar eerder niets gezien, of niet de politie gebeld.

Nog meer kogels

Afgelopen nacht was het ook raak op de Acacia in Krimpen aan den IJssel, waar een woning drie keer werd geraakt. De nacht hiervoor was er een ware kogelregen aan de Nieuwehaven in het Rotterdamse centrum, waar eerder dit jaar ook al een explosie was.

De politie is volop bezig met onderzoek en kijkt of er verbanden zijn of dat het geweld op zich staat. Niemand raakte de afgelopen nacht gewond.

Volledig scherm Spelende kinderen kijken toe terwijl de politie de beschoten woning in de Voetjesstraat onderzoekt. © MediaTV

Volledig scherm De explosie aan de Hoge Boezem richtte grote schade aan. © MediaTV

