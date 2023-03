Gewelddadige overvaller in Vlaardingen sloeg elders nogmaals toe, denkt justitie: slachtoffers geblinddoekt

Iets te strakke shirtjes, overvlie­gen­de ballen en trainers die zelf invallen: lang leve de vijfde klasse

Welke ploeg mag zich de eerste kampioen van de heropgerichte vijfde klasse noemen? Die vraag is nog open nadat kanshebbers Melissant en SCO’63 gelijkspeelden (1-1). ,,Laatst had de tegenstander geen wissels, toen moest hun trainer invallen. Dat is wel gek.”