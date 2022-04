Geweld tegen RET-medewerkers nam toe in 2021: ‘De verwachting is dat dit percentage verder toeneemt’

Aandacht in Opsporing Verzocht levert nieuwe tips op over fietser die 21-jarige vrouw neerstak

Na de uitzending van Opsporing Verzocht afgelopen dinsdagavond zijn zestien tips binnengekomen over de fietser die zaterdag in Vlaardingen een 21-jarige vrouw neerstak. Er is nog niemand aangehouden.

20 april