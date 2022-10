‘Geweld achter de voordeur is te ernstig om daarvoor verzachtende termen te gebruiken’

OpinieDe term huiselijk geweld is verzachtend, want er is niets huiselijks aan vrouwenmoord, kindermishandeling, (ex-)partnergeweld of psychische terreur. Media en beleidsmakers moeten daarmee stoppen, zeggen Debbie Maas en Tanya Hoogwerf.

We kennen allemaal inmiddels de berichtgeving over familiedrama’s en geweld in de relationele sfeer. Voor veel mensen een redelijk ongrijpbaar begrip. Bij Filomena, Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond, zien we dat het leven met geweld voor te veel vrouwen en kinderen (en soms ook mannen) juist de bittere realiteit is.

Huiselijk geweld is de term die we allemaal kennen en die ook in het maken van beleid gebruikt wordt. Maar het woord huiselijk suggereert intiem en warm. Wat is er huiselijk aan geweld? Waarom voelt men de behoefte om geweld achter de voordeur anders neer te zetten? Geweld, gebruikt door iemand die juist veilig moet voelen. Daardoor wordt het grootste geweldsprobleem in onze samenleving afgedaan als klein en onbelangrijk, terwijl het risico dat het jouzelf kan overkomen eigenlijk het grootste is.

De cijfers spreken voor zich:

Een kwart (25 procent) van de Nederlandse vrouwen is slachtoffer van fysiek of seksueel geweld gepleegd door een partner of ex-partner.

Elke acht dagen sterft een vrouw als gevolg van huiselijk geweld.

Ongeveer 180.000 vrouwen ervaren hun eigen huis niet altijd als een veilige plek.

Drie procent van de Nederlandse vrouwen heeft het afgelopen jaar uit angst voor geweld het eigen huis weleens vermeden.

Geweld binnen afhankelijkheidsrelaties is ondermijnend. Het ontwricht gezinnen, heeft desastreuze gevolgen voor de ontwikkeling en toekomst van jonge kinderen en kost de samenleving op termijn miljarden, puur omdat de maatschappelijke gevolgen immens zijn.

Positie mishandelde vrouwen en mannen versterken

Alle berichtgeving en beleid zou gericht moeten zijn op het versterken van de positie van mishandelde vrouwen en mannen. Niet op het verder versterken van het gevoel van taboe en schaamte door verzachtende termen als ‘huiselijk’ of een conflict in de ‘relationele sfeer’.

Quote We willen dat de hulplijn duidelijk zichtbaar is, net zoals bij berichtge­ving over zelfdoding

Wij willen hulp en perspectief bieden aan iedereen die de weg naar hulp nog niet gevonden heeft. Aan iedereen die zichzelf (of iemand dichtbij) wel herkent in de berichtgeving over geweld. We willen dat die broodnodige hulplijn altijd duidelijk zichtbaar is, net zoals bij berichtgeving over zelfdoding al gebeurt.

Laten we duidelijk zijn

We zijn er trots op dat binnenkort bij berichtgeving over vrouwenmoord, kindermishandeling, (ex-)partnergeweld of psychische terreur in het AD Rotterdams Dagblad deze tekst komt te staan: ‘Hulp nodig na geweld of bedreiging thuis, door je partner of een naaste? Of ken je iemand bij wie dit speelt? Bel bij direct gevaar 112. Bel Veilig Thuis voor advies of hulp via 0800-2000 (gratis en kan anoniem), chat op veiligthuis.nl en kijk voor het inloopspreekuur op filomena.nl.’

Laten we vooral als samenleving duidelijk zijn. Vrouwenmoord is vrouwenmoord en geweld is geweld. En geweld hoort nergens thuis.

Debbie Maas, Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Tanya Hoogwerf, Filomena, Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam Rijnmond

