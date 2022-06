Gevonden lichaam in Rotterdamse Merwehaven van Poolse vrachtwagenchauffeur die er ging zwemmen

updateDuikploegen van de brandweer hebben vannacht een lichaam gevonden in de Merwehaven in Rotterdam. Vrijdagavond belandde daar een man in het water. De politie bevestigt dat het om het lichaam van die persoon gaat: een 59-jarige Poolse vrachtwagenchauffeur.

Rond 21.30 uur kreeg de politie een melding dat er een man in het water van de Merwehaven in Rotterdam-West lag. ,,Het gaat om een vrachtwagenchauffeur die vanwege het warme weer vermoedelijk een verkoelende duik nam in het water”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. ,,Maar toen de motor van een boot in de haven aanging, ontstond er een sterke stroming. Daar is hij waarschijnlijk door meegevoerd.’’

De brandweer en drie duikploegen probeerden de man te vinden met behulp van een sonar. Kort nadat rond middernacht de zoekactie werd gestaakt, werd de vrachtwagenchauffeur alsnog gevonden. Zijn lichaam is toen uit het water gehaald en geborgen.

,,Het gouden uur, waarin de overlevingskans groot is, is voorbij. We spreken nu niet meer van redding, maar van berging. We dragen de taken nu over aan de politie. Zij hervat de zoektocht zaterdag met een speciaal bergingsteam’’, zei de woordvoerder gisteren nog, net nadat de zoekactie was gestaakt.

De politie noemt het ongeluk een trieste samenloop van omstandigheden. ,,Dan kom je hier als vrachtwagenchauffeur aan en is het bloedheet. Waarschijnlijk was hij niet op de hoogte bent van de gevaren van zwemmen in de Merwehaven”, zegt een woordvoerder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.