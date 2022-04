Gevaarlijke stof vrijgekomen in laboratorium in Hoogvliet, gebouw tijdelijk ontruimd

VIDEO Inspectie alle deelscoo­ter­be­drij­ven: buren willen Felyx na grote brand hoe dan ook niet terug

De Rotterdamse brandweer wil alle deelscooterbedrijven inspecteren, na twee grote branden in korte tijd. Donderdagavond was het raak in een Capelse loods met elektrische scooters en accu’s van Felyx. De oorzaak is nog een vraagteken, maar de buren willen hoe dan ook dat de groene scooters niet terugkeren in de buurt.

19 november