Getuigen zwijgen over moord op Stephano (31 jaar), die binnenkort opnieuw vader zou zijn geworden

Als er brand uitbreekt in deze flat, is er een grote kans dat de brandweer niet kan blussen

Als er brand uitbreekt in flats in Rotterdam-Ommoord, dan is de kans groot dat de brandweer niet kan blussen. Corporatie Havensteder heeft de complexen aan de Zernikeplaats, Einsteinplaats en de Debijeweg gerenoveerd en daarbij het hek op de galerijen vervangen. Daardoor kunnen de brandslangen nog wel worden aangesloten, maar komen daarna volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) knel te zitten. ,,Het water is dan niet bereikbaar.’’

25 augustus