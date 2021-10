Getuigen schietpartij Rotterdam zagen man (45) zwaargewond in auto liggen: ‘Er stroomde bloed uit z’n mond’

Lezersbrieven ‘Een schrijnend verhaal als dat over Olaf (49) komt te vaak voor’

21:08 Een RD-lezer vindt het eeuwig zonde dat de Rotterdamse Walk of Fame verloren gaat. Vanwege gebrek aan geld verdwijnt de sterrenstoep. De lezer had liever gezien dat de gemeente hierin had geïnvesteerd in plaats van in de containers met de namen van alle Rotterdammers. Ook iets op uw hart? Laat het ons weten.