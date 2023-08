‘Getorpedeerde’ lokale nieuwssites verwachten donderdag terug te zijn (in een nieuw jasje)

met video Man (34) doodgescho­ten in flat in Rotterdam-Hoogvliet, schutter op de vlucht

Een 34-jarige man uit Rozenburg is in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten in een flat in Rotterdam-Hoogvliet. Bewoners sloegen alarm toen zij rond drie uur ’s nachts een klap en gegil hoorden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd maar de hulp mocht niet baten. De schutter is op de vlucht geslagen.