Gestrande passagiers Rotterdam Airport kunnen na twee dagen eindelijk naar Ankara

Dinsdagochtend mochten ze eindelijk vliegen, met wéér een vertraging van een uur. De 170 reizigers die sinds zondagavond gestrand waren op Rotterdam The Hague Airport, vlogen vandaag naar de Turkse hoofdstad Ankara. Die reis was keer op keer uitgesteld door Corendon. Passagiers reageren opgelucht: ,,Eindelijk na drie vermoeide en stressvolle dagen.’’

,,We hebben het niet verdiend om op deze onprofessionele manier behandeld te worden door Corendon’’, zegt reiziger Adem Çelen, terwijl hij op Rotterdam The Hague Airport naar het vliegtuig staart waar hij straks mag instappen. Geen vliegtuig van Corendon, maar één van SkyUp Airlines, een Oekraïense luchtvaartmaatschappij. ,,Iedereen is blij en opgelucht’’, zegt Çelen.

Grimmige sfeer

Passagiers waren sinds zondagavond woedend, omdat hun vlucht naar Ankara telkens wijzigde. Die stond oorspronkelijk gepland vanuit Amsterdam, maar werd vanwege drukte op Schiphol verplaatst naar Rotterdam. Terwijl zondagavond passagiers op de luchthaven stonden, kregen ze last minute te horen dat de vlucht gecanceld was en verplaatst werd naar maandagochtend. Maar ook die vlucht ging niet door.

De sfeer op de luchthaven was daardoor grimmig. Reiziger Dursun Yigiter smeet zondagavond met informatieborden uit boosheid. Vanuit de luchthaven meldt hij dinsdagochtend ‘blij en opgelucht’ te zijn dat hij straks kan instappen. ,,Ik ben er klaar voor om te vliegen. Eindelijk worden we herenigd met onze familie.’’ Het vliegtuig steeg op om 11.00 uur. Een uur later dan gepland.

Dursun Yigiter is blij en opgelucht dat hij kan vliegen naar Ankara.

‘Oplichterij’

Zondag waren passagiers ook furieus toen ze te horen kregen dat ze zelf voor een overnachting moesten zorgen. Passagiers spraken van ‘oplichterij’. Ze begonnen een protest, waarna voor enkele passagiers een hotel werd geregeld. Maandag ontstond wéér een discussie over overnachting. Uiteindelijk kregen 37 passagiers die van ver moesten komen alsnog een hotel aangeboden.

Zo kon Çelen, die uit Biddinghuizen komt, in het Fletcher hotel bij Rotterdam Airport overnachten. ,,Inclusief diner en lunch’’, meldt hij achteraf.

,,Als er iets positiefs is aan deze reis, dan is het dat onderlinge vriendschappen zijn ontstaan tussen passagiers’’, zegt Çelen. ,,Ondanks alle stress hebben we samen gedronken en gegeten. We gaan elkaar hierna ook opzoeken.’’

