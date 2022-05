Geschrokken bever laat zich verjagen door boze zwaan

De moederzwaan neemt de kuikens onder de vleugel of op de rug en de vaderzwaan beschermt het gezin, legt De Baerdemaeker uit. ,,Hij is degene die indringers wegstuurt. Dat kunnen andere zwanen zijn, maar ook eenden, ganzen, honden of zelfs mensen. En ja, een bever die dicht bij een nest komt ziet hij ook als een dreiging. Het is normaal dat die dan wordt weggejaagd.”

In de Heysehaven bij Heijplaat komt het niet vaak voor dat dieren zich laten zien, vooral bevers niet. Maar het zat er wel aan te komen. ,,De bever is in het verleden ook wel eens gesignaleerd in Pernis. Het was een kwestie van tijd dat die hier zou opduiken.” Het dier is dan op zoek naar een nieuw leefgebied en beoordeelt of een gebied goed genoeg is, legt Baerdemaeker uit. ,,Het enige jammere is dan wel dat hij meteen op z'n sodemieter krijgt van een zwaan. Pech voor Heijplaat.”