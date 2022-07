Gerko Brink organiseert wedstrijd tussen ex-gedetineerden en ex-profvoetballers: ‘Ze voelen zich trots’

ik zeg je Julian (17) wil nooit een kantoor­baan: ‘Staan tot ik kramp krijg in mijn benen, heerlijk man’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Zelfstandig kok-in-opleiding Julian van Brakel ruilt regelmatig de hectiek van de keuken in voor de natuur: „De stilte in het Kralingse bos is rustgevend.”

