Drie miljoen voor mooie Rotterdam­se dingen: daar kan die hele mevrouw Swift mooi niet tegenop

Taylor Swift gaf de chauffeurs van haar tourwagens een lekkere vette bonus van 100.000 dollar. Nou, ik wil niet protsen maar daar kan ik overheen. Joh, ik kan je 100 euro geven, maar als je 250.000 nodig hebt, kunnen we het daar ook over hebben. Het enige dat je moet hebben is een stichting of een vereniging én een droom voor Rotterdam.