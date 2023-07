Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Rotterdam vandaag

In Nesselande komen zo goed als zeker flexwonin­gen voor jongeren, statushou­ders en Oekraïners

De geplande flexwoningen voor studenten, jongeren, statushouders en Oekraïners gaan er zo goed als zeker komen in Nesselande. Onderzoek heeft uitgewezen dat het praktisch en financieel haalbaar is om ze op het bedrijventerrein bij de A20 neer te zetten. Omwonenden van de beoogde locatie zijn daar door de gemeente Rotterdam over geïnformeerd.