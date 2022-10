Genieten van magisch schouwspel: lichtspektakel Grote Schijn in Kralingse Bos geopend

poll Kunnen we met goed fatsoen nog wel afstemmen op het WK in Qatar? ‘Ik zou het boycotten’

We zijn tegen slavernij en uitbuiting. Toch kijken we komende maand massaal naar het WK voetbal in Qatar, waar het bloed kleeft aan de stadions. Kunnen we met goed fatsoen afstemmen op de wedstrijden, vraagt sportfilosoof Sandra Meeuwsen (56) zich af. ,,Het is een duivels dilemma.”

