Generale repetitie voor Koningsdag: ‘Hé, die koning ken ik ergens van’

opinie ‘Dat feestvier­ders donderdag uit wegwerpbe­ker­tjes drinken is eigenaar­dig’

Koningsdag is een groot feest in Rotterdam. Zeker nu Willem-Alexander zijn tienjarig jubileum als koning viert in 010! Toch rust er volgens Karl Beerenfenger van Recycling Netwerk Benelux en Ivo Rodermans van Zwerfie Rotterdam een kleine smet op de feestvreugde: Rotterdam heeft ervoor gekozen om op alle festivallocaties plastic drinkbekers te gebruiken die één keer meegaan, wegwerp dus. Met statiegeld, dat dan weer wel.