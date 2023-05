‘Genaaide’ heftruckchauffeurs moeten de cel in voor cokesmokkel

Veelbespro­ken standbeeld zwarte vrouw op Nikes snel onthuld: werkzaamhe­den zijn begonnen

Het veelbesproken beeld van de jonge zwarte vrouw op Nikes wordt volgende week vrijdag in Rotterdam onthuld. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen en daarmee is ook de exacte locatie duidelijk: niet in het midden van het Stationsplein, maar aan de rechterkant.