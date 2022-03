Gemist? Schip botst tegen Willemsbrug en honkbalclub schrikt op van misbruikzaak

Student sleept verhuurder wooncomplex voor de rechter en wint

200 euro aan contractkosten moeten eerstejaarsstudenten van het Erasmus University College (EUC) in Rotterdam aftikken als ze hun intrek nemen in een studentenkamer aan het Stadhuisplein. Het vermoeden van een student dat er iets niet in de haak was met dat bedrag werd vorige week bevestigd.

Met zijn oom pikte Redouan een half miljoen van het havenbedrijf

Hij overleefde ternauwernood een aanslag op zijn leven. Volgens ondernemer Redouan el Y. (33) uit Culemborg was het na die zeven kogels in zijn lichaam duidelijk dat hij snel een schuld moest aflossen aan criminelen. Met zijn oom, die een hoge functie had bij het Havenbedrijf Rotterdam, pleegde hij megafraude.

Veel politie op de been in Rotterdamse binnenstad

In het Rotterdamse centrum is veel politie op de been voor de Europese wedstrijd, vooral rond de Oude Haven. Daar verzamelen supporters van Partizan Belgrado, de tegenstander van Feyenoord vanavond. Minstens één Servische aanhanger is aangehouden. Hij had een boksbeugel bij zich.

Schip botst tegen Willemsbrug en verliest twee containers

Een binnenvaartschip is donderdagmiddag rond 13.00 uur tegen de Willemsbrug gevaren. Daarbij verloor het schip twee containers, waarvan er één grotendeels is gezonken. In een van de containers zaten pakketjes die in het water terecht kwamen. Er raakte niemand gewond.

Rotterdammer (32) aangehouden voor misbruik minderjarige

De politie heeft een 32-jarige Rotterdammer aangehouden voor het misbruiken van een minderjarige. Neptunus Baseball & Softball Rotterdam, waar de man lid van is, wil de verdachte voorlopig niet zien en heeft hem op non-actief gezet.

Rotterdam krijgt ‘Oekraïens Huis’ als veilige plek voor vluchtelingen

Een vertrouwde, veilige plek voor de Oekraïense vluchtelingen: dat wil het ‘Oekraïens Huis’ aan de Pleinweg in Rotterdam-Charlois worden. Een huiskamer waar vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten, hun hart ku nnen luchten en informatie kunnen krijgen.

Oud-topambtenaar wordt verkenner

Voormalig Rotterdams topambtenaar Hermann Jäger (68) gaat aan de slag als verkenner. Op voorstel van Leefbaar Rotterdam wordt hij door alle Rotterdamse lijsttrekkers aangewezen om op zoek te gaan naar mogelijkheden voor een nieuwe coalitie.

