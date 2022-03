Gemist? Rechter geeft omwonenden Zalmhaventoren gelijk en zwaargewonde bij flatbrand

Inkijk, licht, geluid: klagende omwonenden Zalmhaventoren krijgen gelijk van de rechter

Zestig verdiepingen, 215 meter hoog: veel Rotterdammers zijn maar wat trots op de Zalmhaventoren. Maar een aantal omwonenden baalt juist van de kolos. Ze hebben last van schaduw, inkijk en licht- en geluidsoverlast. De rechter is het met hen eens.

Gevluchte Oekraïense hockeysters kijken ogen uit in Rotterdam: ‘Dit kennen we alleen uit films’

De speelsters van het Oekraïense hockeyteam onder de 21 druppelden deze week langzaam binnen op het complex van Sportvereniging Victoria. Na een verschrikkelijke reis is het clubhuis van de Rotterdamse club hun nieuwe huiskamer. Daar zijn ze veilig en kunnen ze even hun gedachten verzetten.

Persoon zwaargewond bij brand in flat, met spoed overgebracht naar het ziekenhuis

Een persoon is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een woningbrand in Spijkenisse. Op de Eikenlaan brak een brand uit in een woning op de derde verdieping van een portiekflat. De persoon was op het moment van de brand aanwezig in de woning. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Campagne in Feyenoord-badjas levert Willem (67) raadszetel op

Hij voerde zijn eigen verkiezingscampagne, Willem Heijdacker. In Feyenoord-badjas en lopend achter een rollator. Het werkte: de 67-jarige PvdA’er uit Spijkenisse pakte een voorkeurszetel. ,,Ze zijn nog zeker niet van me af”, belooft hij.

Barendrecht wil honderd Oekraïners opvangen in sporthal Carnisselande

De gemeente Barendrecht heeft sporthal Waterpoort in vinexwijk Carnisselande ingericht voor de opvang van naar schatting honderd vluchtelingen uit Oekraïne. In het complex aan het Middeldijkerplein zijn bedden en andere voorzieningen geplaatst. Dat heeft de gemeente Barendrecht zaterdag bekendgemaakt.

Dit zijn de hoofdrolspelers op weg naar de nieuwe Rotterdamse coalitie - en dit willen ze

Rotterdam gaat op zoek naar een nieuwe coalitie. Of dat zo lang gaat duren als iedereen denkt, is maar de vraag. Wie zijn de hoofdrolspelers, en wat willen ze?

Ricci Geenen is met Excelsior uit op een verrassing in halve finale KNVB Beker: ‘Ajax vertoont scheurtjes’

Geschiedenis heeft Excelsior Vrouwen al geschreven. Maar met winst in de halve finale van de KNVB Beker tegen Ajax zaterdagavond zou er nog een hoofdstuk aan worden toegevoegd. Gebeurt dat, dan zal er zeer waarschijnlijk een hoofdrol voor doelvrouw Ricci Geenen zijn weggelegd.

Rotterdamse minima krijgen vanaf komende week 800 euro energietoeslag

De bijna 32.000 Rotterdammers met een bijstandsuitkering krijgen komende week eenmalig 800 euro aan energietoeslag uitgekeerd. Snel daarna krijgen de mensen met een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum die toeslag, schrijft het college aan de gemeenteraad.

Voorkeurstemmen zorgen voor verrassingen bij Maassluise fracties

De gemeente Maassluis heeft de definitieve verkiezingsuitslag en daarmee ook de voorkeurstemmen bekendgemaakt. Dat levert verschuivingen op bij de fracties van GroenLinks, PvdA en Leefbaar Maessluys.

Hou je niet van strijken, maar moet je wel vaak een overhemd aan? Jan-Jaap (22) heeft de oplossing

Zijn strijkvrije overhemden zijn binnenkort te koop bij de webshop Zalando. Het is een nieuw hoofdstuk in de onstuimige ondernemersloopbaan van Jan-Jaap ten Cate (22). De Rotterdamse IT-student begon een kledinghandel omdat hij kreukloos op zijn bijbaan moest verschijnen, maar strijken teveel gedoe vond.

Politie treft verwaarloosde moederhond en puppy’s aan na melding

Een verwaarloosde moederhond en haar puppy’s zijn deze week terecht gekomen bij de politie in Rotterdam-Charlois. De agenten kregen een melding van verwaarlozing binnen en gingen er direct op af. De beestjes zijn inmiddels ergens anders ondergebracht en krijgen nu de juiste zorg.

Vuurwapen gebruikt in café ‘T Half Uurtje, nog niemand aangehouden

In het cafe ‘t Half Uurtje aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Charlois is zaterdagnacht geschoten. Dat meldt de politie. Hierbij raakte niemand gewond. Of een ruzie of bijvoorbeeld een overval de aanleiding voor het wapengebruik was, is nog in onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.

Fleur (17) kreeg 203 voorkeursstemmen en een zetel in de raad, maar ze is nog te jong: ‘Ik word in juni 18!’

Totaal verrast was de 17-jarige Fleur Mostert van Leefbaar Maessluys toen ze hoorde dat ze met 203 voorkeurstemmen een zetel in de gemeenteraad heeft bemachtigd. Omdat ze nog geen 18 is, blijft het nog de vraag of ze die plek gaat bezetten: ,,Ik sta er zeker voor open.”

Twintig jaar na de opkomst van Pim Fortuyn is er een toneelstuk: ‘Verrék, alles wat ik speel is echt gebeurd’

In het toneelstuk Fortuyn, Opstand aan de Maas kruipt John Buijsman (bijna 69) vanaf vanavond in de huid van Cor Troost de man die in 2002 de volkse rechterhand van Pim Fortuyn werd. Cor staat voor oud-politicus Dries Mosch. Acteur en alter ego samen aan de koffie in het Oude Luxor. ,,Of de situatie van 2002 te vergelijken is met nu? Misschien is het nog erger.’’

‘Thuiswedstrijd’ voor Davina Michelle op jarig Culinesse

Het heeft even geduurd, maar Culinesse kan zijn verjaardag alsnog vieren. De tiende editie van het eet- en muziekfestival aan de Zevenhuizerplas in Rotterdam-Nesselande, vindt plaats op 25, 26 en 27 augustus. De afgelopen twee jaar moest het jubileum telkens worden afgelast vanwege de coronapandemie.

