Gemist? NL-Alert voor zeer grote brand in Hellevoetsluis en lichaam gevonden in Delfshaven

Elfie Tromp schrijft ‘confronte­ren­de’ brief aan Rotterdam: ‘Laat ons gewoon onszelf zijn’

Rotterdam is niet meer wat het ooit was, vindt schrijver Elfie Tromp (36). In het tv-programma Brommer op Zee schreef ze een open brief aan haar stad. ,,Dit is een échte stad en dat moeten we zo houden’’, licht ze toe aan deze krant.

28 april