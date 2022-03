Gemist? Man ernstig gewond na mishandeling terras en dit is de opvolger van Ernst Kuipers

Terminale ‘Sparta-bakker’ Louis (58) kan nog één keer naar Cuba dankzij supporters

‘Sparta-bakker’ Louis Vollering-Van der Krogt (58) kreeg zondag een hartverwarmende verrassing: zijn laatste wens, een reis naar Cuba, wordt vervuld. Andere Sparta-fans zamelen geld in voor de Schiedammer, die lijdt aan lymfekanker. ‘We zijn één grote familie, dan doe je zoiets voor elkaar.’

Wonen in een oud gebouw, zonder bang te zijn voor de draaiende wasmachine

Op het laatste beschikbare kavel van het Rotterdamse Lloydkwartier verrijst wooncomplex Sawa - het ‘eerste hoge en écht houten gebouw van Nederland’. Aan alles is gedacht, verzekeren de ontwerpers, zelfs aan trillende wasmachines.

Man (29) ernstig gewond na zware mishandeling op terras Goudsesingel

Een Rotterdammer (29) is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt nadat hij is mishandeld op het terras van een café aan de Goudsesingel in Rotterdam. De politie is een onderzoek gestart naar de dader.

Dit is de opvolger van Ernst Kuipers

Hij zit bij elke thuiswedstrijd van Feyenoord op de tribune. En elke dag neemt hij gewoon de fiets naar zijn werk. Tegelijkertijd staat er baanbrekend kankeronderzoek achter zijn naam en krijgt hij de laatste weken, misschien vaker dan hem lief is, te horen ‘de nieuwe Ernst Kuipers’ te zijn. Ontmoet de baas van het grootste academisch ziekenhuis van ons land: Stefan Sleijfer.

Waarom vieren we geen 1 april?

De Verenigde Staten hebben hun Fourth of July, de Fransen vieren op Quatorze Juillet de geboortedag van hun natie en wij hebben 1 april. Toen werd de kiem gelegd voor een onafhankelijk Nederland, nu 450 jaar geleden. Gek genoeg vieren we die datum helemaal niet zo uitbundig, behalve in Brielle dan. Maar waarom eigenlijk?

Politie helpt invalide man zijn huis weer in én trakteert op pizza

Een invalide man in Rotterdam-IJsselmonde was de politie dit weekend bijzonder dankbaar. Niet alleen hielpen de agenten hem om zijn huis weer binnen te komen. De man werd ook nog eens getrakteerd op pizza.

Gevluchte Oekraïense hockeysters kijken ogen uit in Rotterdam

De speelsters van het Oekraïense hockeyteam onder de 21 druppelden deze week langzaam binnen op het complex van Sportvereniging Victoria. Na een verschrikkelijke reis is het clubhuis van de Rotterdamse club hun nieuwe huiskamer. Daar zijn ze veilig en kunnen ze even hun gedachten verzetten.

Studenten kunnen binnenkort gewoon in hartje Rotterdam komen wonen

Vier jaar later dan gepland, maar het is bijna zover: de oplevering van 231 studentenwoningen aan de Westewagenstraat in hartje Rotterdam is in zicht. Al in april start de verhuur, waarna de eerste studenten er in augustus terechtkunnen.

Bekijk hieronder een selectie van onze video's.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.