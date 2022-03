Gemist? Hoe urenlang coke roken bij buurman tot drama leidt en coalitie met Leefbaar en Denk op tafel

Eeuwenoude, goed bewaarde schilde­ring in koopmans­huis blijkt van bekende Rotterdam­se schilder

Dirk Anthony Bisschop. Het is een naam die misschien niet bij veel mensen een belletje doet rinkelen, maar de Rotterdammer was in zijn tijd een zeer gewaardeerd schilder. En onlangs is ontdekt dat híj de interieurschilderingen maakte in een van de koopmanshuizen aan de Rechter Rottekade in Rotterdam.

23 maart