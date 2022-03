Gemist? Gevlucht met een ernstig ziek kind en burgemeester Hoeksche Waard stapt per direct op

Dit is waarom Nienke (29) en Maikel (33) nu wél gaan stemmen voor een nieuw gemeentebestuur

Ze gingen rollend over straat met de gemeente en raakten hun vertrouwen in de lokale politiek volledig kwijt. Woonwagenbewoners Nienke Flutsch (29) en Maikel Bauer (33) uit Bergschenhoek hebben redenen zat om de verkiezingen van 16 maart te boycotten. Maar dat doen ze niet.

Vluchten met een ernstig ziek kind: Oekraïense Maria (1) gered door noodzakelijk infuus in Rotterdam

Toen ze in het ziekenhuis in Kiev de bommen hoorden vallen, namen Pavlo en Anna een radicaal besluit. Ze móésten vluchten, weg van het geweld. Want door de oorlog dreigde de medicatie voor hun dochter Maria, 15 maanden oud, op te raken. Het meisje heeft de zeldzame spierziekte Pompe. Bij het Erasmus MC in Rotterdam werd het gezin met open armen ontvangen.

Laura verloor haar wijntje twee minuten uit het oog

Twee minuten verloor Laura (20) haar drankje uit het oog. Een uur later lag ze - vermoedelijk gedrogeerd met GHB - in een ambulance. ,,Echt misselijk dat iemand zoiets doet.”

Bij de zoveelste grove snelheidsovertreding reed Ravi G. vader Luca (37) dood: ‘Ik was niet helder’

In het holst van de nacht wilde de 37-jarige Luca Giunta de slachtoffers van een verkeersongeval op de A13 helpen. Minuten later werd de getrouwde vader van twee kinderen zelf gelanceerd door automobilist Ravi G. (31) uit Delfgauw. Om ‘zijn hoofd leeg te maken’ reed die met 168 kilometer per uur over de snelweg, terwijl de knipperende matrixborden op 50 stonden. Het laatste fragment in Luca’s leven was een paar koplampen.

Waarom Hoeksche Waardse burgemeester per direct opstapt: ‘Me­Too-affaire was voor hem de druppel’

Het vertrek van burgemeester Bram van Hemmen (CDA) komt voor veel inwoners van de Hoeksche Waard als een verrassing. Tijdens zijn twee jaar durende burgemeesterschap kreeg hij weliswaar meermalen forse kritiek uit de gemeenteraad, maar onder de bevolking was hij populair. De moeizame relatie ‘met een aantal functionarissen’ voert hij aan als reden voor zijn besluit.

Eis: 3 jaar cel voor ‘brutale en geraffineerde’ beroving ouderen van pinpas

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van drie jaar tegen Gianni M. (25) uit Bleiswijk en 15.000 euro boete, vanwege lidmaatschap van een criminele organisatie die oudjes beroofde van hun pinpas én hun geld. Ook werd er een sms-bom gestuurd naar honderdduizend telefoonnummers, eveneens bedoeld om mensen op te lichten.

Priester Michel (69) verloor z’n broer en zusje: ‘Zelfs God kan geen rampspoed voorkomen’

Michel Hagen (69) maakte ooit schoorstenen schoon, werkte in de chemische industrie en reed op zijn motor naar het arbeidsbureau om mensen aan een baan te helpen. Nu is hij priester in de Rotterdamse Kathedraal. ,,Ik voel mij nog steeds aangetrokken tot vrouwen.”

Bakkers en brouwers balen: ‘Enorme prijsstijging berekenen we niet door aan de klant, dus lijden we verlies’

Onder meer bakkers en brouwers balen als een stekker van de torenhoge tarweprijzen. Maar die prijsstijging één op één doorberekenen aan de klant, dat vindt niet iedereen even kies. ,,Dus lijden we verlies.”

