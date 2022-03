Gemist? Extra ritten op drukke metrolijnen en doodsangst in een woonwijk

Hoe een leeg kantoor in een paar dagen wordt ingericht voor vluchtelin­gen: ‘Ze moeten hier jaren wonen’

Het is een ongekende race tegen de klok. Een hele trits loodgieters, timmermannen, elektriciens en klusjesmannen en -vrouwen werkt zich in het zweet om een al zes jaar leegstaand kantoorpand in Rivium in rap tempo in te richten voor de opvang van zo’n 150 Oekraïense vluchtelingen. Mét hulp van scholieren van het Comenius College. Al eind deze week arriveert de eerste groep uit het oorlogsgebied. ,,Ze moeten hier eerst tot rust komen.’’

28 maart