Gemist? Explosie bij pizzeria en straten hangen nog vol met verkiezingsborden

Me­tro-overgangen in Rotterdam aangepakt: zo wordt voorkomen dat mensen onder slagbomen kruipen

In Rotterdam-Oost wordt dag en nacht gewerkt aan de grote ombouw van metro-overwegen. Zes gelijkvloerse kruisingen zijn al veranderd in een veiliger spoorwegovergang, de overige vijftien volgen. Over een jaar moet het miljoenenproject klaar zijn.

24 maart