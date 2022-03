Gemist? Edwin ving hoogzwangere Oekraïense op en flamingo’s maken tussenstop aan de rand van de stad

Edwin ving hoogzwangere Oekraïense op en zit nu in de luiers: ‘Zou iedereen toch doen?’

Als Russische bommen op haar woonplaats vallen, vlucht de hoogzwangere Oekraïense Kateryna met haar gezin naar goede vriend Edwin Kemner uit Rotterdam. Koud een dag in de Maasstad maakt ze haar gastheer in paniek wakker: ‘Ed, the baby is coming!’

Hét moment voor theaterspektakel Momentum is bijna daar: ‘Voorstelling is overweldigend’

De spanning stijgt, het moment is bijna daar: na een lange aanloop beleeft het Hoeksche Waardse theaterspektakel Momentum vrijdag 11 maart zijn première. De adrenalinekick wint het in de laatste dagen voor de start van de spanning: ,,Deze voorstelling is overweldigend.’’

Baby Sophia heeft óveral breuken, moeder als boosdoener aangewezen: ‘Hoe kon ik dat hebben gedaan?’

Alleen al in haar ribben zaten dertig breuken. Sophia was net zes weken toen ze zwaargewond in het ziekenhuis terechtkwam. Volgens justitie werd ze door haar bloedeigen moeder gemolesteerd. ,,Ik had een zere hand van het slaan.”

Flamingo’s maken fotogenieke tussenstop aan de rand van Rotterdam: ‘Dit is wel een heel bijzonder gezicht’

Dat vogels graag overwinteren in de Eendragtspolder bij Rotterdam is bekend. Maar dat ook Chileense flamingo’s zich zo dichtbij de stad thuis voelen, is voor boswachter Jonathan Leeuwis nieuw. ,,Het is toch wel heel bijzonder als je ineens twee van die roze zuurstokken in het water ziet staan.”

Winkelcentrum Waterland krijgt facelift: winkels groter, droogloop verdwijnt

Het Spijkenisser winkelcentrum Waterland krijgt een facelift. Veel winkels worden vergroot door ze naar voren te halen en de droogloop dicht te maken.

D66-kandidaat Joan Nunnely ontheven uit haar functie vanwege hoge plek op de lijst

D66-kandidaat Joan Nunnely is onlangs ontheven uit haar functie als voorzitter van het Directeurenoverleg, de belangenclub van Rotterdamse culturele instellingen. Nunnely noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat de directeuren het vertrouwen hebben opgezegd vanwege haar hoge plek op de lijst.

We weten veel te weinig over brandgevaar: ‘Gebruik geen goedkope opladers van Chinese webshops’

Een van binnen beschadigde telefoonoplader is in staat om een verwoestende woningbrand te veroorzaken. In een Vlaardingse ‘belevingswoning’ probeert de brandweer de kennis over brand(oorzaken) bij bezoekers op te krikken. ,,Mensen zeggen vaak dat brand ze niet zal overkomen.”

Stripalbums wisten de harten van Rotterdammers te veroveren dankzij dames van plezier

Ooit geweten dat de dames van plezier op Katendrecht Rotterdam aan de strips hebben geholpen? Nee hè? Maar het waren ooit buitenlandse zeelui die blut hun laatste biertje en heet half uurtje betaalden met van huis meegenomen comics.

