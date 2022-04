Gemist? Duikers zoeken opvarende na kapseizen schip en automobilist (38) overleden bij botsing

Loods in Capelle stampvol met spullen voor Oekraïense vluchtelin­gen: ‘Even pas op de plaats’

Het inzamelpunt van spullen voor Oekraïense vluchtelingen aan de Mient in Capelle aan den IJssel puilt aan alle kanten uit. Een loods van 500 vierkante meter staat afgestampt met zo’n beetje alles waarmee een woning kan worden ingericht - van schemerlampjes tot gloednieuwe matrassen - plus kleding en speelgoed. Vrijwilligers werken zich in het zweet om alles te sorteren. ,,We moeten even op de rem trappen.’’

11 april