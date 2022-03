Gemist? Bestuurders uren in rij voor goedkope tankbeurt en oorlog overschaduwt economisch herstel

Bestuurders staan uren in de rij om te tanken voor prijs van 20 jaar geleden

Lange files, geïrriteerde bestuurders en agenten die moesten ingrijpen: het was chaos bij het tankstation van Tinq in Berkel en Rodenrijs vanmiddag. Uit het hele land kwamen mensen af op de verjaardagsactie van het tankstation: een uur lang was de benzineprijs 1,17 per liter Euro95, diesel was 0,86 cent.

Oorlog overschaduwt economisch herstel Rotterdamse regio

De regio veert op van corona, maar nieuwe ellende ligt op de loer: dreigende faillissementen, hoge inflatie en personeelstekorten. ,,We moeten ons schrap zetten.’’

Kandidaat-raadslid Denk ook verdacht van vervalsen QR-codes

Metehan K. (32), de nummer drie op de Vlaardingse kandidatenlijst van Denk, zal de gemeenteraadsverkiezingen vanuit de cel moeten volgen. Dinsdag werd zijn voorlopige hechtenis met drie maanden verlengd.

‘Neem je poep onder de loep’, is dringende oproep van arts

‘Neem je poep onder de loep.’ BN’ers als André van Duin of Ruud de Wild kunnen het je aanbevelen, nadat ze door schade en schande wijzer zijn geworden. Maar de doorsnee inwoner van een grote stad heeft niet zo’n behoefte om een stokje in zijn ontlasting te prikken. Toch is het echt nodig - om darmkanker vóór te zijn, zegt specialist Manon Spaander.

Zo kreeg kantinemeisje Klara een topfunctie bij Shell: ‘Ik hield mijn poot stijf’

Het is internationale vrouwendag: een dag waarop we stilstaan bij gelijke kansen voor vrouwen, óók op de werkvloer. Dat je het als vrouw in een mannenwereld ver kunt schoppen, bewijst Klara van Noord (65): ze begon bij Shell als kantinemeisje en gaf uiteindelijk leiding aan internationale teams.

Schrik zit er flink in na dodelijk ongeluk met vrachtwagen

De schrik zit er flink in bij de ondernemers in winkelcentrum Binnenhof, na het dodelijk ongeluk dat vanochtend op de Arrheniusweg in Rotterdam-Ommoord plaatsvond. Door nog onbekende oorzaak kwam een vrouw bij het oversteken onder een vrachtwagen terecht. Ze overleed aan haar verwondingen.

Tomázia overwon meerdere ziektes en liet zich zelfs door bedreigingen niet uit het veld slaan

Of het nou om mishandeling, misbruik of HIV ging: Tomázia Neves Teixeira Júnior schuwde taboeonderwerpen binnen de eigen gemeenschap niet. Ze overwon meerdere ziektes en liet zich zelfs door bedreigingen niet uit het veld slaan. Voor de in Kaapverdië geboren docente en feministe was het iedere dag Vrouwendag.

Corona leerde Rutger hoe leuk wandelen is, hij bouwde er een succesvol bedrijf mee op

Hij bouwde tijdens de lockdown aan een bedrijfje dat onverwacht succesvol werd, liet duizenden mensen wandelen, liep zelf tegen een burnout aan en ziet, nu de ban van corona is gebroken, de vraag naar wandelingen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Rutger van Stigt Thans doet graag mee aan nieuwe initiatieven: ,,Zoals over de finish wandelen tijdens de Rotterdam Marathon.”

Bekijk hieronder een selectie van onze video's.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.