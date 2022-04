Gemist? Aanslagen op woning hakken erin bij bewoners en koning op bezoek in Rotterdamse haven

Grote brand in woonboerde­rij in Ouderkerk aan den IJssel zorgt voor dikke rookwolken

Bij een woonboerderij aan de Lageweg in Ouderkerk aan den IJssel is een grote brand uitgebroken. De brandweer is in groten getale aanwezig om de brand te bestrijden. Bij de brand was ook veel rook vrijgekomen. Inmiddels is de rook minder geworden.

18:40