Gemengde gevoelens over lawaaipaal: ‘Ze moeten camera’s neerzetten en drempels aanbrengen’

indebuurt.nl Marjon werkt al 30 jaar in Hilton Rotterdam: 'Voor artiesten regelen we alles'

Een schouderklopje van U2-leadzanger Bono of een specifiek designer shirtje kopen voor Janet Jackson: Rotterdammer Marjon Zwaan (52) zit bomvol goede verhalen. Als medewerker van Hilton Rotterdam verzorgt ze het verblijf van (inter)nationale artiesten. “Een groot gedeelte van Jackie Chans film Who Am I? is hier gemonteerd.”