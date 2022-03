Gemeenten in hun maag met gascontract: hoe komen ze van het Russisch gas af?

Drie IS-vrou­wen getuigen in zaak tegen bekende Rotterdam­se jihadist Samir A.

Drie IS-vrouwen die onlangs naar Nederland zijn gehaald, worden als getuigen gehoord in de zaak tegen een van Nederlands bekendste jihadisten Samir A. De 35-jarige Rotterdammer zou tienduizenden euro’s hebben doorgesluisd naar deze drie en andere vrouwen in Syrische kampen, waarmee hij in de ogen van het Openbaar Ministerie terrorisme heeft gefinancierd.

25 maart