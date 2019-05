Gemeente wil Songfestival binnenhalen: ‘Rotterdam staat wel met 1-0 achter’

Rotterdam­se sin­ger-songwriter Kees wint Grote Prijs van Nederland

20 mei De Rotterdamse Evelien Keesmaat, of Kees, zoals haar artiestennaam luidt, won gisteren in poptempel Paradiso in Amsterdam de Grote Prijs van Nederland in de categorie singer/songwriter. ,,Een beetje Spinvis, waarop je kunt dansen of bij kan huilen’’, omschrijft ze haar sound.