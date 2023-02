Gemeente Vlaardingen huurt 339 flexwoningen voor opvang duizend Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Vlaardingen en leverancier de Meeuw uit Oirschot hebben de samenwerking vorige week officieel gemaakt door samen een huurovereenkomst te ondertekenen.

Forse opgave

In de zomer vorig jaar werd al bekend dat de gemeente flexwoningen wilde gaan huren van De Meeuw. Dit was nadat de gemeente Vlaardingen de garantie had gekregen dat het rijk de kosten voor het langdurig opvangen van Oekraïense vluchtelingen volledig zou vergoeden.

Wethouder Ivana Somers-Gardenier, die gaat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen, is blij met de ondertekening. ,,Met het ondertekenen van de huurovereenkomst verbinden wij ons gezamenlijk aan een forse opgave. We bouwen, plaatsen en richten in heel korte tijd heel veel woningen in. Ik ben blij dat we zo een beetje kunnen bijdragen aan het verzachten van het leed van Oekraïense mensen die hun land zijn ontvlucht.”

Tijdelijke wijk

De eerste flexwoningen voor gevluchte Oekraïners zijn in december vorig jaar neergezet op bedrijventerrein Vergulde Hand West in Vlaardingen. Het komend halfjaar verrijst hier een ‘Oekraïnedorp’, een tijdelijke wijk met woningen, een school, gymzaal en twee gemeenschappelijke gebouwen.

Duizend Oekraïense gezinnen kunnen hier dan tot uiterlijk medio 2026 wonen. Het gaat om ongeveer driehonderd Oekraïense vluchtelingen die nu in Vlaardingen in gastgezinnen en gemeentelijke opvanglocaties worden opgevangen en zevenhonderd Oekraïners uit andere gemeenten in de regio. De verwachting is dat eind april de eerste Oekraïense vluchtelingen kunnen doorstromen naar een flexwoning.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.