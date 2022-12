Gemeente sluit uit voorzorg containers, parkeerautomaten en afvalbakken

Twee verdachten gearres­teerd na dood van 35-jarige Letse in migranten­ho­tel

Twee mannen uit Letland (19 en 27 jaar) zijn gearresteerd in het onderzoek naar een 35-jarige landgenote in een migrantenhotel in de Rotterdamse Millinxbuurt. De twee sloegen zondagmorgen zelf alarm. Toen de hulpdiensten kwamen, bleek de vrouw overleden. De doodsoorzaak is nog altijd een vraagteken, maar er zijn aanwijzingen die kunnen wijzen op een misdrijf.

22 december