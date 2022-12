Gemeente Schiedam zegt weer nee tegen gratis miljoen voor bestrijding armoede

De gemeente Schiedam gaat definitief niet in op het aanbod van het bekende Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. om een miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bestrijding van armoede. Het Fonds is teleurgesteld. ,,Schiedam is een van de armste gemeenten van Nederland.’’

,,We zijn uitermate teleurgesteld’’, reageert John Massaar, directeur van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.. ,,Jammer dat de gemeente Schiedam het lef niet heeft om samen met twee fondsen het armoedeprobleem te onderzoeken. Dit project is meer dan alleen maar geld geven. Er zit een diepere laag in het project. Er zijn aanwijzingen, uit onderzoeken in het buitenland, dat arme gezinnen meer autonomie en minder stress hebben als ze meer te besteden hebben. Daardoor verbeteren hun kansen.’’

Quote Schiedam is een van de armste gemeenten van het land John Massaar (Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.)

Het fonds steunt op alle vlakken projecten in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Het fonds wilde met het miljoen graag de armoede bestrijden in Schiedam. Dat is hard nodig. Massaar: ,,Schiedam is een van de armste gemeenten van het land. Niet voor niets zijn er twee wijken op een totaal van twintig wijken benoemd tot kwetsbare wijk in Nederland. Twee wijken is heel veel voor een gemeente met een omvang van Schiedam.’’ Massaar doelt op Oost en Nieuwland. De gemeente Schiedam heeft uit Den Haag 4 miljoen euro gekregen om deze twee wijken van de foute lijstjes te krijgen. Het gaat daarbij onder meer om achterstanden op het gebied van onderwijs en taal, maar ook voor de bestrijding van werkloosheid.

150 euro op hun rekening

De kwestie rond het miljoen van het Fonds speelt sinds juni van dit jaar. Het Fonds is enthousiast over het project Gewoon Geld Geven van het Kansfonds, in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam. Het project houdt in dat twee jaar lang armlastige gezinnen uit Schiedam 150 euro op hun rekening gestort krijgen, zonder verplichting of tegenprestatie.

Doel van dit project is om te beoordelen wat het effect is op mensen die in armoede leven als zij maandelijks meer te besteden hebben. Verondersteld wordt dat deze gezinnen minder last van stress zullen hebben, dat het ten goede komt aan hun welzijn, maar ook dat deze gezinnen minder een beroep zullen doen op zorg. Het onderzoek had dat echter uit moeten wijzen.

De gemeente Zaanstad start in februari wél met dit project, maar met een kleine groep. Dat is een proef vooruitlopend op het grote onderzoeksproject. De gemeente Schiedam heeft de afgelopen tijd gesprekken gehad met de collega’s van Zaanstad, maar ook met het Fonds, het Kansfonds, de Hogeschool van Amsterdam en Stroomopwaarts. Laatstgenoemde partij is in de regio verantwoordelijk voor de uitvoering van de bijstand. ,,Alle beschikbare informatie zoals kansen, risico’s en kosten zijn hierbij geïnventariseerd’’, schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Schiedam.

Tweede keer nee

Conclusie is dat Schiedam afziet om deel te nemen aan het project. De uitvoeringskosten staan niet in verhouding met de verstrekking, de uitvoerbaarheid is lastig en er is onvoldoende inzicht in de risico’s voor de doelgroep. Schiedam baseert zich voor een deel op de ervaring van Zaanstad. ,,Daar de gemeente Zaanstad nog niet alles heeft ingeregeld en eerst nog in de pilot moet ervaren waar zij tegenaan gaan lopen, biedt dit ons nog onvoldoende zicht op de risico’s voor de doelgroep’’, schrijft het gemeentebestuur.

Het is de tweede keer dat Schiedam nee zegt. Het vorige college van burgemeester van wethouders wilde het al niet. Na de gemeenteraadsverkiezingen trad er een nieuw college aan, dat besloot om er nog eens een keer goed over na te denken. De uitkomst is hetzelfde.

