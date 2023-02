Gemeente Schiedam legt zich niet neer bij schrappen van tram 21

Stephan zag zijn stiefvader overlijden aan ALS: ‘Je ziet iemand aftakelen, dat is zo confronte­rend’

Hij is een fervent wandelaar. Maar dat is niet de reden dat Stephan Horn-Janson (37) als Rotterdammer op 11 februari in alle vroegte door nachtelijk Utrecht gaat lopen, 25 kilometer lang. Samen met partner Mark doet hij mee aan de ‘ALS Sunrise Walk’; ter nagedachtenis aan zijn aan ALS overleden stiefvader en bovenal om geld voor onderzoek bij elkaar te lopen.

8 februari