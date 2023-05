Gemeente Rotterdam start zoektocht naar nieuwe kinderburgemeester

met video Na twee explosies nu opnieuw alarm op Crooswijk­se­weg, ontplof­fing op Rotterdam-Zuid

Het was opnieuw een onrustige nacht in Rotterdam. De politie rukte voor de derde keer deze week uit naar de Crooswijkseweg in Rotterdam-Crooswijk, nu voor een verdacht voorwerp bij een toko. Een buurtbewoner rook een rare lucht en zag twee mannen die ervandoor gingen. Een klein uur later was er daadwerkelijk een explosie op de Strevelsweg in Rotterdam-Zuid.