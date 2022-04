Gemeente Rotterdam moest in coronacrisis dubbel zo vaak ingrijpen vanwege illegaal sekswerk

Geweld en prostitu­tie: in hoeverre is het Rotterdam­se homobos voor snelle seks nog gedoogbaar?

De gemeente Rotterdam zit in haar maag met het toenemende geweld in ‘homo-ontmoetingsplekken’, zoals in het Kralingse Bos, waar mannen terecht kunnen voor snelle en anonieme seks. Aboutaleb sluit cameratoezicht niet uit, maar dat wil de homo-gemeenschap pertinent niet. De vraag rijst in hoeverre het homobos nog langer is te gedogen.

17 oktober