Gemeente Rotterdam houdt zijn werknemers het beste uit de auto: ‘Voorbeeldfunctie in de regio’

update Rotterdam­mer (32) gestoken en daarna beschoten met balletjes­pi­stool in Vlaardin­gen

Een 32-jarige Rotterdammer is zaterdagavond gewond geraakt nadat hij werd gestoken en beschoten met een balletjespistool aan de Doctor Wiardi Beckmansingel in Vlaardingen. De politie kon korte tijd later een verdachte, een 35-jarige Vlaardinger, aanhouden in een woning in Rotterdam Hoogvliet.

28 januari