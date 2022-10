Gemeente presenteert plannen Rotterdamse Schiekadeblok, maar krijgt lading kritiek: 'Weer fijn gebied verziekt’

Schimmels grijpen hun kans, en hun fans ook: ‘Op dood hout gebeuren de mooiste dingen’

Het is de tijd van de paddenstoelen. Naarmate de zon lager aan de kim staat, rukt het vocht op in parken en tuinen en dan grijpen de vaak kleurrijke schimmels hun kans. Met in hun kielzog natuurvorsers, die deze wonderlijke creaties van Moeder Natuur op de geheugenkaart willen vastleggen.

26 oktober