Gemeente kan busjes niet uit de straten weren, parkeeroverlast blijft in Schiedam-West

Die irritante busjes die voor zoveel overlast zorgen de wijk uit? Lastig, want busjes mogen gewoon worden geparkeerd in de straten van West, hoe nauw sommige straten ook zijn. De overlast blijft.

Nee, een oplossing voor de parkeeroverlast in West is er niet. Betaald parkeren had de oplossing moeten zijn, maar de bewoners hebben daar een streep door gezet met een peiling. De inwoners van Schiedam-West wilden geen betaald parkeren.

De raadsccommissie keek afgelopen week terug op de peiling. De fractie van Alles voor Schiedam had het onderwerp op de agenda laten zetten. Deze partij vindt dat de inwoners van West van tevoren niet goed zijn geïnformeerd.

Informatie gegeven

Wethouder Frans Hamerslag (PS) meent de informatie aan West voldoende is geweest. ,,We hebben zo objectief mogelijk informatie gegeven. Wij zijn de wijk in geweest met een tuktuk, hebben folders uitgedeeld, een webinar gehouden, mensen konden ook vragen via e-mail stellen. We hebben echt op allerlei manieren informatie gegeven’’, aldus de Schiedamse wethouder.

Quote Het is vrij parkeren, busjes mogen gewoon parkeren. Behalve busjes van groot formaat, van meer dan zes meter groot Wethouder Frans Hamerslag

De conclusie is dat de parkeeroverlast blijft. Auto’s die dubbel staan, auto’s op de stoep, busjes die de boel blokkeren. Hoe verder? Moeten er dan niet zoals Monique Rotteveel (LOS) voorstelde bewaakte parkeerterreinen voor busjes aan de rand van de wijk komen, zodat de busjes er weg kunnen? Dat laatste kan niet, want de gemeente kan de busjes niet weren uit de straten van West. Hamerslag: ,,Het is vrij parkeren, busjes mogen gewoon parkeren. Behalve busjes van groot formaat, van meer dan zes meter groot.’’

In West blijft alles bij het oude, het is dit jaar aan de bewoners van Zuid en Nieuwland om zich uit te spreken over de invoering van betaald parkeren in een peiling. En daarna? Dan zal er een evaluatie komen en/of een andere oplossing voor de parkeerproblemen in de wijk verzonnen moeten worden.

