Gemeente belooft ‘zelfreflectie’ na Feyenoord City-fiasco: ‘Het is gruwelijk misgegaan’

Naar aanleiding van het Feyenoord City-fiasco gaat het stadsbestuur bij zichzelf te rade wat er allemaal is misgegaan en hoe het beter had gekund. Dit beloofde wethouder Struijvenberg aan raadsleden die vroegen naar ‘zelfreflectie’ rondom dit mislukte miljardenproject.

,,Het is gruwelijk misgegaan en de chaos is compleet. Dit lijkt mij hét moment voor zelfreflectie bij het college van b en w. Want dit willen we nóóit meer.’’

In de eerste commissievergadering na het definitieve einde van Feyenoord City - en een nieuw stadion aan de rivier - vielen er harde woorden. Vooral bij CDA-raadslid René Segers- Hoogendoorn. ,,Hoe is dit misgegaan? Hoe moet ik het vertrouwen terugkrijgen?’’

Minder mooie dingen

Zelfreflectie dus. Na aandringen beloofde wethouder Maarten Struijvenberg ‘over enige tijd’ met een brief te komen. ,,Over lessons learned van Feyenoord City. Over de mooie en minder mooie dingen.’’ Dat is voor Ellen Verkoelen van 50Plus overigens niet voldoende. Zij pleit voor een uitgebreid onderzoek, ‘om het vertrouwen en draagvlak te herwinnen bij Rotterdammers’.

Woningbouw

Nu het nieuwe stadion van de baan is, zet de gemeente in op woningbouw. Maar daar is de raad niet gerust op. De vraag is wie de leiding heeft. ,,Wie heeft de regie in de gebiedsontwikkeling, de gemeente of Stigam?’’, vroeg Astrid Kockelkoren van GroenLinks. ‘Stigam’ ( Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas) is een consortium van vastgoedbedrijven dat door de gemeente was aangewezen om Feyenoord City te ontwikkelen. Zij bezitten nu een groot deel van de gronden.

Enkele raadsleden willen af van Stigam. Maar dat is niet mogelijk, zei wethouder Chantal Zeegers. Want er zijn afspraken gemaakt en Stigam beschikt over ‘ontwikkelrechten’. ,,Maar wij als gemeente bepalen de kaders’’, verzekerde ze. Voor de zomer moeten de eerste nieuwe plannen gereed zijn.

