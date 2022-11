Gelukkig omarmt generatie Z de jaren 90 op hun manier: met een maatje meer

Bekendste snackbar van Rotterdam heropent deze week de deuren, maar niet alles is straks hetzelfde

Over een paar daagjes is het zover. Na ruim een jaar kunnen patatliefhebbers weer terecht bij de patatzaak van Bram Ladage aan het Binnenwegplein in Rotterdam. Op veler verzoek is de snackbar in oorspronkelijk staat behouden. Van de buitenkant althans, want niet alles is hetzelfde.

31 oktober