Geen zin in de file? Pak de fiets! Voor miljoenen euro’s doorfietsroutes aangelegd langs de snelwegen

Door deze nieuwe lamp worden fietsers een stuk zichtbaar­der (en dat is geen overbodige luxe)

Als er een groep fietsers is die vaak zonder verlichting rijdt, dan zijn het wel studenten. Laat nou net in die hoek twee industrieel ontwerpers zijn opgestaan die een innovatieve fietslamp bedachten. De Ziemi van Elianne Koetzier (25) en Luci Santema (24) uit Rotterdam is klaar voor frame en stuur.

16 januari