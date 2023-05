Geen woorden, maar daden voor de Vogelklas

Hoger beroep dreigt voor Nijverdal­se slachtof­fers Toeslagen­schan­daal, baanbreken­de uitspraak Almelose rechtbank valt niet in goede aarde

Voor de Nijverdalse slachtoffers van het Toeslagenschandaal dreigt een hoger beroep. De staatssecretaris is het oneens met de baanbrekende uitspraak van de rechtbank in Almelo. Die oordeelde dat de Staat onrechtmatig had gehandeld.